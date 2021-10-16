Печеряне гордятся своим земляком Виктором Лиину

19:41, 16 октября 2021, ПАИ

«Виктор Лиина – необыкновенный человек», - так вспоминают учителя Печорской гимназии своего ученика, нового командующего Балтийским флотом вице-адмирала Виктора Лиину. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Директор гимназии Ольга Тумановская отмечает, что, несмотря на занятость и высокое положение, Виктор Лиина находит возможность пообщаться с учителями, не забывает школу и родной город.

«В 2020 году он побывал на вечере встречи выпускников. Его выпуск отмечал 35 лет со дня окончания школы. Приятно знать, что выпускник нашей школы стал командующим Балтийским флотом. Обязательно позвоню и поздравлю Виктора лично», - делится директор.

До сих пор с Виктором Лиина по-товарищески общаются многие. В том числе и те, кто учился в параллельных классах.

Александр Иванов, который учился в 10 «А» классе, рассказывает, что с Виктором общается в основном посредством сообщений в мессенджерах, бывшие одноклассники поздравляют друг друга со всеми праздниками. «В 2020 году мы очень тепло пообщались на вечере встречи выпускников», - подмечает Александр.

Вадим Фирсанов также учился с Виктором в параллельном классе и вспоминает друга как истинного патриота своей малой Родины. «Он по-настоящему любит Печоры. Виктор по-военному собран, дисциплинирован и всегда знает, что делает. Решения принимает обдуманные и чёткие. И ещё Виктор очень любит и верит в Россию», - подчеркивает одноклассник.

Виктор Лиина родился 19 июня 1968 года в городе Печоры Псковской области. В 1985 году окончил Печорскую школу № 1. Сейчас это учебное заведение – гимназия.

После школы до 1990 года учился в Высшем военно-морском училище подводного плавания в городе Санкт-Петербурге. Затем проходил службу на подводных лодках Северного флота, где прошел путь от инженера электронавигационной группы штурманской боевой части крейсерской подводной лодки до командира атомного подводного крейсера.

В 2006 году Виктор Николаевич получил диплом Военно-морской академии. В академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации поступил в 2014 году с должности командующего войсками и силами на Северо-Востоке России. Академию окончил досрочно.

31 августа 2018 года он стал первым офицером ВМФ, награждённым Орденом Нахимова с момента утверждения его как государственной награды в России с 2010 года.

Виктор Николаевич Лиина за время службы удостоен орденов «За военные заслуги», «За морские заслуги», а также ведомственными медалями.

Указом президента РФ от 5 октября 2021 года вице-адмирал Виктор Лиина назначен на пост нового командующего Балтийским флотом. Его представление состоялось 9 октября в Доме офицеров на Литейном проспекте.