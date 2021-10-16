В результате ДТП в Невельском районе погиб водитель
В деревне Мошенино Невельского района 21-летний водитель трактора не справился с управлением и съехал в кювет, передает корреспондент газеты «Невельский вестник».
В результате аварии молодой человек оказался придавлен трактором и скончался на месте.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и бригада скорой помощи.
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Фото: Газета «Невельский вестник».
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Фото: Газета «Невельский вестник».
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Фото: Газета «Невельский вестник».
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Фото: Газета «Невельский вестник».
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Фото: Газета «Невельский вестник».
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Фото: Газета «Невельский вестник».
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Фото: Газета «Невельский вестник».
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Фото: Газета «Невельский вестник».
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Фото: Газета «Невельский вестник».
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Фото: Газета «Невельский вестник».
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