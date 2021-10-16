В результате ДТП в Невельском районе погиб водитель

20:27, 16 октября 2021, ПАИ

В деревне Мошенино Невельского района 21-летний водитель трактора не справился с управлением и съехал в кювет, передает корреспондент газеты «Невельский вестник».

В результате аварии молодой человек оказался придавлен трактором и скончался на месте.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и бригада скорой помощи.