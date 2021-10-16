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Общество

В России появился счетчик вакцинации от COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что на портале стопкоронавирус.рф запустят счетчик вакцинации от COVID-19, сообщили РИА Новости.

Она отметила, что на портале будут публиковаться два блока данных: о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета. Кроме того, будет опубликована тепловая карта по эпидемиологической ситуации, как в целом по Российской Федерации, так и в регионах.

Обновляться данные будут еженедельно, исходя из информации о заболеваемости в субъектах и накопленной недельной информации по вакцинации.

Счетчик будет включать две графы: прививки первым компонентом и полностью законченная вакцинация. Показатель коллективного иммунитета отражен как для всей России, так и для каждого отдельного региона.

Сведения от регионов будут поступать через информационную систему Минздрава в координационный центр правительства, а затем на портал. При выборе любого региона на карте покажут все данные по нему, включая действующие ограничения.

Голикова отметила, что эти данные позволят гражданам самостоятельно оценить ситуацию в своем регионе, а также увидеть, как развивается эпидситуация в регионах при планировании путешествия.

Цветовая индикация карты обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.

Красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет региона на карте означает, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тысяч населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19.

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