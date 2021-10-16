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Общество

В Опочке разыскивают пропавшего ребёнка

Фото: МО МВД России «Опочецкий»

В МО МВД России «Опочецкий» сообщили, что в Опочке разыскивается 14-летний подросток Леон Щербаков.

Мальчик ушёл из дома около 11:30, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14 лет, одет в куртку и штаны чёрного цвета, шапку бордового цвета. При себе имеет рюкзак кирпичного цвета, может передвигаться на велосипеде.

Если вам известно местонахождение мальчика, сообщите в ДЧ МО МВД России «Опочецкий» по телефону: (8 81138) 2-17-55.

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