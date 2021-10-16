Врачи считают, что польза красного вина для человека преувеличена
Медики считают, что общеизвестное мнение о пользе вина притянуто за уши, сообщили «Известия».
По словам врачей, мнение которых приводится в статье, опубликованной на сайте издания Eat This, Not That, красное вино в небольших количествах приносит пользу сердцу и сосудам, но при этом эффективность его часто преувеличивают, хотя она основательно не доказана. Отмечается, что исследований, показавших благотворное влияние вина на организм человека и пользу для сердца, пока проведено мало.
Специалисты полагают, что наиболее убедительным следует считать исследование, проведённое в 2012 году, в результате которого было установлено, что безалкогольное красное вино способно снижать артериальное давление у мужчин с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. В целом польза любого вина не была выявлена.
Обычно исследования пользы вина имеют характер наблюдений, считают врачи. Они показывают только корреляцию, но не причинно-следственную связь.