Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Врачи считают, что польза красного вина для человека преувеличена

Медики считают, что общеизвестное мнение о пользе вина притянуто за уши, сообщили «Известия».

По словам врачей, мнение которых приводится в статье, опубликованной на сайте издания Eat This, Not That, красное вино в небольших количествах приносит пользу сердцу и сосудам, но при этом эффективность его часто преувеличивают, хотя она основательно не доказана. Отмечается, что исследований, показавших благотворное влияние вина на организм человека и пользу для сердца, пока проведено мало.

Специалисты полагают, что наиболее убедительным следует считать исследование, проведённое в 2012 году, в результате которого было установлено, что безалкогольное красное вино способно снижать артериальное давление у мужчин с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. В целом польза любого вина не была выявлена.

Обычно исследования пользы вина имеют характер наблюдений, считают врачи. Они показывают только корреляцию, но не причинно-следственную связь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

16 октября 2021

Аналитики выяснили, на что ориентируются россияне при оформлении кредита
16 октября 2021

Дерматолог рассказала о рисках частого мытья рук
16 октября 2021

В Пустошкинском районе девушка пострадала в ДТП с диким животным

16 октября 2021

Врачи считают, что польза красного вина для человека преувеличена
16 октября 2021

В Опочке разыскивают пропавшего ребёнка
16 октября 2021

Водителям напомнили, как подготовить автомобиль к зиме
16 октября 2021

В России появился счётчик вакцинации от COVID-19
16 октября 2021

В Великих Луках автомобиль сбил велосипедиста

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...