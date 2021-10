Врачи считают, что польза красного вина для человека преувеличена

22:01, 16 октября 2021, ПАИ

Медики считают, что общеизвестное мнение о пользе вина притянуто за уши, сообщили «Известия».

По словам врачей, мнение которых приводится в статье, опубликованной на сайте издания Eat This, Not That, красное вино в небольших количествах приносит пользу сердцу и сосудам, но при этом эффективность его часто преувеличивают, хотя она основательно не доказана. Отмечается, что исследований, показавших благотворное влияние вина на организм человека и пользу для сердца, пока проведено мало.

Специалисты полагают, что наиболее убедительным следует считать исследование, проведённое в 2012 году, в результате которого было установлено, что безалкогольное красное вино способно снижать артериальное давление у мужчин с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. В целом польза любого вина не была выявлена.

Обычно исследования пользы вина имеют характер наблюдений, считают врачи. Они показывают только корреляцию, но не причинно-следственную связь.