В Пустошкинском районе девушка пострадала в ДТП с диким животным

22:33, 16 октября 2021, ПАИ

В Пустошкинском районе на шоссе М-9 «Балтия» между деревнями Рокачино и Пятовщина произошло столкновение автомобиля «Ниссан-Альмера» с диким животным, передаёт корреспондент районной газеты «Вперёд».

По предварительным данным, лось выбежал на проезжую часть уже в тёмное время суток, в этот момент автомобиль двигался в направлении Великих Лук из Брянска.

В результате столкновения пострадала 21-летняя пассажирка автомобиля и с травмами была госпитализирована в медучреждение города Великие Луки.

На месте происшествия работают служба ПСЧ-26, дорожной организации, службы охотоведов, сотрудники ГИБДД «Себежский».