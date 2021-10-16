Дерматолог рассказала о рисках частого мытья рук

22:46, 16 октября 2021, ПАИ

Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала в разговоре с «Москвой 24», что частое мытьё рук повреждает кожу.

При этом врач добавила, что в дальнейшем это может быть чревато появлением онкологии.

Мыло размывает липидный барьер, защищающий кожу от повреждения и препятствующий проникновению в организм опасных элементов.

Врач отметила, что мыло для нашей кожи — это агрессивная среда. Вещества, содержащиеся в нем, повреждают кожу, из-за чего она начинает пропускать жидкость с нежелательными для организма соединениями. Поэтому нарушать барьер не рекомендуется.

Дерматолог посоветовала мыть руки только тогда, когда это действительно необходимо: после улицы или посещения общественных мест. А после мытья рук желательно воспользоваться кремом, который поможет восстановить естественный барьер кожи.