Аналитики выяснили, на что ориентируются россияне при оформлении кредита

23:09, 16 октября 2021, ПАИ

Самыми важными факторами при выборе финансовой организации для получения кредита для большинства россиян являются процентная ставка, скорость и простота его оформления, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Большая часть опрошенных россиян заявила, что важнейшим фактором при выборе финансовой организации для получения кредита или займа является размер процентной ставки. Об этом сообщили 71,7% участников опроса.

На втором месте по значимости участники опроса назвали скорость и простоту оформления кредита. Этот фактор важен для 65% респондентов.

Примерно одинаковое количество людей обращает внимание на возможность получить финансовую услугу онлайн и на надежность самой кредитной организации - 62,8% и 62,2% соответственно. Около 56,7% опрошенных при выборе финансовой организации учитывают наличие программы досрочного погашения кредита, а половина (50,6%) сразу задумывается о том, насколько возможна его пролонгация в будущем.

Аналитики выяснили, что размер самого кредита оказался не первостепенным параметром - он имеет значение лишь для 31,7% респондентов. Чуть более четверти опрошенных (28,3%) ориентируются на наличие бонусной программы или кешбэка у финансовой организации при оформлении ссуды. В то же время лишь каждый двадцатый россиянин при взятии кредита смотрит на наличие дополнительных условий.

Исследование проводилось в начале октября, в нем приняли участие 1,2 тысячи человек из различных регионов России.