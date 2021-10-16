Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Аналитики выяснили, на что ориентируются россияне при оформлении кредита

Самыми важными факторами при выборе финансовой организации для получения кредита для большинства россиян являются процентная ставка, скорость и простота его оформления, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Большая часть опрошенных россиян заявила, что важнейшим фактором при выборе финансовой организации для получения кредита или займа является размер процентной ставки. Об этом сообщили 71,7% участников опроса.

На втором месте по значимости участники опроса назвали скорость и простоту оформления кредита. Этот фактор важен для 65% респондентов.

Примерно одинаковое количество людей обращает внимание на возможность получить финансовую услугу онлайн и на надежность самой кредитной организации - 62,8% и 62,2% соответственно. Около 56,7% опрошенных при выборе финансовой организации учитывают наличие программы досрочного погашения кредита, а половина (50,6%) сразу задумывается о том, насколько возможна его пролонгация в будущем.

Аналитики выяснили, что размер самого кредита оказался не первостепенным параметром - он имеет значение лишь для 31,7% респондентов. Чуть более четверти опрошенных (28,3%) ориентируются на наличие бонусной программы или кешбэка у финансовой организации при оформлении ссуды. В то же время лишь каждый двадцатый россиянин при взятии кредита смотрит на наличие дополнительных условий.

Исследование проводилось в начале октября, в нем приняли участие 1,2 тысячи человек из различных регионов России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

16 октября 2021

Аналитики выяснили, на что ориентируются россияне при оформлении кредита
16 октября 2021

Дерматолог рассказала о рисках частого мытья рук
16 октября 2021

В Пустошкинском районе девушка пострадала в ДТП с диким животным

16 октября 2021

Врачи считают, что польза красного вина для человека преувеличена
16 октября 2021

В Опочке разыскивают пропавшего ребёнка
16 октября 2021

Водителям напомнили, как подготовить автомобиль к зиме
16 октября 2021

В России появился счётчик вакцинации от COVID-19
16 октября 2021

В Великих Луках автомобиль сбил велосипедиста

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...