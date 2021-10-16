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Общество

Женщина погибла в ДТП в Великолукском районе

Фото: газета «Наш путь»

ДТП с пострадавшими произошло в Великолукском районе.

По предварительным данным, 40-летний водитель Великолукского мясокомбината на автомобиле Iveco сбил женщину 69 лет на повороте на деревню Булынино Великолукского района, передаёт корреспондент газеты «Наш путь».

По словам водителя, женщина выскочила с обочины на проезжую часть. До приезда скорой помощи пострадавшая скончалась.

Водитель сам позвонил в службу 112 и сообщил о происшествии.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Великолукский».

  • Женщина погибла в ДТП В Великолукском районе
    Фото: Газеты «Наш путь»
  • Женщина погибла в ДТП В Великолукском районе
    Фото: Газеты «Наш путь»
  • Женщина погибла в ДТП В Великолукском районе
    Фото: Газеты «Наш путь»
  • Женщина погибла в ДТП В Великолукском районе
    Фото: Газеты «Наш путь»
  • Женщина погибла в ДТП В Великолукском районе
    Фото: Газеты «Наш путь»
  • Женщина погибла в ДТП В Великолукском районе
    Фото: Газеты «Наш путь»

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