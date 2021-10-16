Женщина погибла в ДТП в Великолукском районе

23:37, 16 октября 2021, ПАИ

ДТП с пострадавшими произошло в Великолукском районе.

По предварительным данным, 40-летний водитель Великолукского мясокомбината на автомобиле Iveco сбил женщину 69 лет на повороте на деревню Булынино Великолукского района, передаёт корреспондент газеты «Наш путь».

По словам водителя, женщина выскочила с обочины на проезжую часть. До приезда скорой помощи пострадавшая скончалась.

Водитель сам позвонил в службу 112 и сообщил о происшествии.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Великолукский».