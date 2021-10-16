В Стругокрасненском районе автомобиль столкнулся с дорожным отбойником

23:54, 16 октября 2021, ПАИ

В деревне Маяково Стругокрасненского района автомобиль «Мерседес», за рулём которого находился 38-летний мужчина, двигался в направлении Санкт-Петербурга, передаёт корреспондент газеты «Струги».

По предварительным данным, из-за плохих погодных условий водитель не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с дорожным отбойником и автомобиль несколько раз перевернулся. В машине также находился один пассажир.

На месте ДТП работали сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД. Участники аварии от госпитализации отказались. Пострадавших нет.