В Стругокрасненском районе автомобиль столкнулся с дорожным отбойником
В деревне Маяково Стругокрасненского района автомобиль «Мерседес», за рулём которого находился 38-летний мужчина, двигался в направлении Санкт-Петербурга, передаёт корреспондент газеты «Струги».
По предварительным данным, из-за плохих погодных условий водитель не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с дорожным отбойником и автомобиль несколько раз перевернулся. В машине также находился один пассажир.
На месте ДТП работали сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД. Участники аварии от госпитализации отказались. Пострадавших нет.
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