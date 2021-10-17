Почти 200 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса

11:22, 17 октября 2021, ПАИ

В Псковской области привились от коронавируса почти 200 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

План вакцинации выполнен на 49,4 %. Использовано 77,1 % поступившей в регион вакцины.

Первым компонентом вакцинировано 192 539 человек, из них 417 — за минувшие сутки. Двумя компонентами привились 182 862 жителя региона, 236 человек завершили вакцинацию за прошедший день. 7 192 псковича прошли ревакцинацию.