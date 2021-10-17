Из-за неправильного использования печи в Псковском районе чуть не сгорела баня

13:20, 17 октября 2021, ПАИ

16 октября в 22:51 в Псковском районе в деревне Малая Гоголевка в бане огонь повредил потолочное перекрытие на площади 2 кв. м. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

В этот же день в 19:56 в деревне Быстрецово Псковского района сгорело бесхозное строение размером 4х4 метра. Причиной стало неосторожное обращение неустановленного лица с огнем.