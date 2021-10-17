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Александр Котов: Курс на приведение в порядок дорог будет успешно выдержан

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства региона с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что национальная и региональная экономика не может успешно функционировать без транспортной системы, важнейшим элементом которой является сеть автомобильных дорог. «Их состояние напрямую влияет на экономический рост и развитие социальной сферы, эффективное использование трудовых, производственных и природных ресурсов, привлечение инвестиций, и, как следствие, на качество и условия жизни всех граждан страны», - подчеркнул спикер областного Собрания.

Он добавил, что на государственном уровне поставлена задача сделать дороги надёжными и безопасными, и для её реализации выделяются колоссальные денежные средства. Александр Котов заметил, что от профессионализма и добросовестности специалистов дорожной отрасли зависят глобальные перспективы развития территорий.

Он выразил уверенность, что взятый государством курс на поэтапное приведение в порядок федеральных, региональных и муниципальных дорог будет успешно выдержан. «От всей души желаю работникам и ветеранам дорожного хозяйства региона здоровья и благополучия! Пусть ваш труд послужит процветанию нашего региона и страны!» - обратился председатель Псковского областного собрания к дорожникам.

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