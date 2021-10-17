«По-европейски опрятен»: известный московский блогер снял ролик о Пскове

16:27, 17 октября 2021, ПАИ

Московский путешественник, блогер и видеограф Александр Пискарев снял ролик о Пскове. Его страница в Instagram, на которой можно увидеть видео о городах России и зарубежья, насчитывает 20 тысяч подписчиков. Видеограф рассказал «Комсомольской правде – Псков», какое впечатление осталось от столицы Псковской области.

Перед этим он был в Пскове в 2000-х. Сейчас, по словам блогера, город радикально преобразился. «Центр по-европейски опрятен, много прогулочных зон, информационных стендов, объектов культуры и истории, а длинная прогулочная набережная манит как спортсменов, так и любителей неспешного созерцания», — отметил Александр Пискарев.

Он также заметил большое количество парков и скверов, назвав Псков «зелёным городом». «Россия начинается здесь» — девиз, который очень подходит западному форпосту России, и эта надпись, установленная на берегах Великой, несомненно, является ещё одной визитной карточкой Пскова», — поделился мнением путешественник из Москвы.

Александр Пискарев также прокомментировал состояние общепита в городе, цветовые решения, выбранные для городских автобусов, и инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов.

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