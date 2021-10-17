Более 34 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

16:10, 17 октября 2021, ПАИ

За последние сутки в России подтвердились 34 303 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе 2 925 — без клинических проявлений. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Выздоровело за сутки 18 717 человек, умерло 997 пациентов.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 7 992 687 случаев коронавируса, вылечились 7 000 624 человека. За весь период в России от COVID-19 умерло 223 312 человек, в том числе 846 — в Псковской области.