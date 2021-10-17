До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 18 октября

17:51, 17 октября 2021, ПАИ

18 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура ночью составит от -1 до +4 градусов, днём — от +3 до +8.

Будет дуть ветер западных и северо-западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.