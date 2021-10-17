В Гдовском районе поймали нетрезвого водителя ВАЗа

17:42, 17 октября 2021, ПАИ

В Гдовском районе полиция установила нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

14 октября около 17:00 в деревне Кануновщина полицейские остановили для проверки ВАЗ-21140. Выяснилось, что автомобилем управлял 59-летний житель Гдовского района в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.