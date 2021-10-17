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Милонов: Я бы незамужним девушкам запретил ездить в Турцию

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить незамужним россиянкам посещать Турцию, сообщили «Известия».

Парламентарий сообщил, что женщины часто жалуются на мужчин этой страны из-за их недобросовестного поведения. При этом сами россиянки иногда «совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей».

Депутат отметил, что мужчины поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственности у турецкого паши, а мама остается совершенно бесправной.

«Поэтому, естественно, я бы незамужним девушкам запретил ездить в Турцию», — заявил депутат в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его мнению, мужчины в Турции склоняют россиянок к распитию некачественного алкоголя, опасного для здоровья.

Он подчеркнул, что много жалоб поступает от женщин, которые оказались в состоянии опьянения и теперь не могут увидеть ребенка.

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Милонов: Я бы незамужним девушкам запретил ездить в Турцию

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