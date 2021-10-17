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Общество

В России цены на авиаперелёты упали на 20%

В России в октябре цены на авиаперелёты упали на 20 % по сравнению с допандемийным октябрём 2019 года. Об этом говорят аналитические данные центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

В среднем стоимость полёта туда и обратно в пределах России в октябре текущего года составила 9,5 тыс. рублей. Примерно такая же цена на авиабилет была в октябре прошлого года, но в сравнении с 2019-м она упала на 20 %.

Больше всего перелётов в октябре этого года отмечается в  направлении Москва – Сочи. Средний чек за перелёт по этому маршруту сократился за год на 20 %: с 8 974 до 7 185 рублей туда и обратно.

Следующим наиболее популярным маршрутом считается Москва – Симферополь: средняя стоимость билета — около 8,1 тыс. рублей, как и в 2020 году.

Авиабилеты Москва – Санкт-Петербург за год стали дороже на 11 %. Их средняя стоимость — 4,4 тыс. рублей.

В число 10 популярных направлений в октябре также вошли маршруты Москва – Краснодар (средняя стоимость составила 5,8 тыс. рублей, то есть на 14 % больше, чем в 2020 году, и на 34 % ниже, чем в 2019 году), в Минеральные Воды (8 тыс. рублей и рост на 23 % по отношению к 2020 году и снижение на 1 % к 2019 году), Калининград, Махачкалу, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Уфу.

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