В России могут появиться новые дорожные знаки и пешеходная разметка

19:12, 17 октября 2021, ПАИ

Минтранс и МВД России предлагают ввести в оборот дорожные знаки для автобусов, обозначения мест зарядки электромобилей и новую пешеходную дорожную разметку. Об этом сообщает «РИА Новости».

Предлагается ввести знак 3.34 «Движение автобусов запрещено», «принимая во внимание практику ограничения движения автобусов на территориях городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года». Однако знак не будет распространяться на движение маршрутных транспортных средств и школьных автобусов.

Для водителей электромобилей предложено ввести специальную табличку, информирующую о местах зарядки.

Также проект предусматривает введение новой дорожной разметки для обозначения диагонального пешеходного перехода.