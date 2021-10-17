Россотрудничество в три раза увеличит количество бюджетных квот на обучение в России для иранцев

20:09, 17 октября 2021, ПАИ

Россотрудничество со следующего года в три раза увеличит количество бюджетных квот на обучение в России, предоставляемых на конкурсной основе абитуриентам из Ирана. Об этом заявил в интервью ТАСС представитель Россотрудничества в Иране Дмитрий Калениченко.

Он отметил, что из-за роста интереса иранцев к обучению в России Россотрудничество смогло увеличить количество квот на следующий год в три раза. «Мы сможем отправить 300 студентов в РФ для обучения», заключит Калениченко.