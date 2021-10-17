Почему штамм «Дельта» наиболее опасен для легких, рассказал иммунолог
Клиническая картина заболевания коронавирусом изменилась с весны 2021 года в связи с появлением штамма «Дельта». Об этом сообщает «ФАН», приводя данные врача-иммунолога Николая Крючкова.
По словам врача, дельта-штамм быстрее всех остальных поражает легкие. Из-за этого пневмония может перейти в более тяжелую форму всего за несколько дней. Возникшие спазм в груди и дефицит воздуха могут дать осложнения на сердце. Это может привести к летальному исходу.
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