Елена Бибикова поздравила жителей Псковской области с Днём отца

20:28, 17 октября 2021, ПАИ

С Днём отца поздравила жителей Псковской области сенатор РФ, заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова. «Сегодняшний праздник, который впервые стал всероссийским, подчёркивает особую значимость отца в жизни семьи и воспитании детей. Незаменим вклад мужчин в сохранение традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей нашего общества», – подчеркнула Елена Бибикова в поздравлении.

Она отметила, что авторитет семьи, её благополучие, спокойствие и защищённость основываются на высокой ответственности и верности долгу наших отцов. Мужчина как глава семьи ответственен не только за её благосостояние, он помогает выбрать правильный жизненный путь и верные нравственные ориентиры.

«Папа для детей – надёжная поддержка и опора, пример благородства и мужества, он учит жизненной стойкости, верности нравственным убеждениям, справедливому и внимательному отношению к людям», – сказала Елена Бибикова и пожелала папам, дедушкам и прадедушкам, чтобы всегда рядом с ними были родные и любимые люди, а их забота и поддержка придавала им сил, а также пожелала им крепкого здоровья, тепла и уюта домашнего очага.