В России хотят запретить остановку авто на островках безопасности
МВД и Минтранс России предложили запретить остановку и движение транспортных средств на островках безопасности, сообщило РИА Новости.
Отмечается, что для обеспечения видимости на островках безопасности приходится размещать бетонные блоки — они ухудшают облик города и снижают безопасность движения, особенно ночью или зимой.
Министерства считают, что предложенные изменения улучшат видимость транспортных средств и обеспечат повышение безопасности дорожного движения на пересечениях и пешеходных переходах.
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