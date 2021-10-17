В России хотят запретить остановку авто на островках безопасности

21:02, 17 октября 2021, ПАИ

МВД и Минтранс России предложили запретить остановку и движение транспортных средств на островках безопасности, сообщило РИА Новости.

Отмечается, что для обеспечения видимости на островках безопасности приходится размещать бетонные блоки — они ухудшают облик города и снижают безопасность движения, особенно ночью или зимой.

Министерства считают, что предложенные изменения улучшат видимость транспортных средств и обеспечат повышение безопасности дорожного движения на пересечениях и пешеходных переходах.