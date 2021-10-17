Российская киберспортивная команда Team spirit выиграла чемпионат мира по игре Dota 2

22:00, 17 октября 2021, ПАИ

Российская киберспортивная команда Team spirit выиграла чемпионат мира по игре Dota 2 — The International, который прошел в Бухаресте на национальном стадионе, сообщили «Известия».

Команда выиграла у представителей Китая PSG LGD со счетом 3:2. В состав Team spirit вошли Ярослав Найденов (Miposhka), Магомед Халилов (Collapse), Александр Хертек (Torontotokyo), а также украинцы Мирослав Колпаков (Mira) и Илья Мулярчук (Yatoro).

В финале плей-офф нижней сетки Team Spirit играла против эстонца Клемента Puppey Иванова, иорданца Язида Yapzor Жарадата, шведа Людвига Zai Уолберга, финна Лассе Matumbaman Урпалайнена и поляка Михала Nisha Янковского.

Всего на The International две российские команды попали в шестерку лучших, что произошло впервые в истории. Team Spirit впервые принимала участие в The International и стала первой российской командой, победившей на турнире.

Призовой фонд соревнований — рекордные $40 млн.

The International проводится ежегодно, в 2020 году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса.