Пскович упал с балкона второго этажа

23:02, 17 октября 2021, ПАИ

В Пскове на улице Советской, 53/15 мужчина упал с балкона второго этажа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительным данным, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время гражданин госпитализирован в медицинское учреждение с различными травмами.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Обстоятельства выясняются.