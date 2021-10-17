Пскович упал с балкона второго этажа
В Пскове на улице Советской, 53/15 мужчина упал с балкона второго этажа, передает корреспондент Псковского агентства информации.
По предварительным данным, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время гражданин госпитализирован в медицинское учреждение с различными травмами.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и бригада скорой помощи.
Обстоятельства выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
17 октября 2021
Российская киберспортивная команда Team spirit выиграла чемпионат мира по игре Dota 2