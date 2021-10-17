38-летний житель Московской области осужден за дачу взятки должностному лицу

23:19, 17 октября 2021, ПАИ

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Московской области, сообщили в городской прокуратуре.

С 1 ноября 2018 года по 18 февраля 2019 года мужчина отбывал наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Псковской области. Установлено, что в этот промежуток времени москвич совершил дачу взятки должностному лицу – сотруднику указанного учреждения за пронос в учреждение запрещенных предметов.

Житель Московской области приговорен с учетом смягчающих обстоятельств и состояния его здоровья к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.