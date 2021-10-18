254 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

07:00, 18 октября 2021, ПАИ

54 413 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 254 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Выздоровело 45 918 пациента (за сутки – 191), умерло 852 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 575 834 тестов на коронавирус (за сутки – 1 402).