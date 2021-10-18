254 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
54 413 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 254 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Выздоровело 45 918 пациента (за сутки – 191), умерло 852 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 575 834 тестов на коронавирус (за сутки – 1 402).
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