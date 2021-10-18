В Псковской области удвоилась динамика вакцинации

08:36, 18 октября 2021, ПАИ

182 924 жителя Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Первый компонент прививки сделали 192 706 жителей региона. Всего использовано 77,1 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса. Глава региона отметил, что динамика вакцинации удвоилась – с 11 октября первую прививку сделали более 5,1 тысячи жителей региона.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразились 54 413 человек, 45 918 пациентов выздоровело, 852 человека умерло.