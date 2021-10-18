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Общество

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» стартовала в Псковской области

С 18 по 29 октября в Псковской области пройдет общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!», рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Акция проводится для привлечения внимания общественности к участию в работе по противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Полиция Псковской области призывает жителей проявить свой гражданский долг и бдительность, сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону доверия 59-22-33, а также по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области – 66-16-49.

Компетентную консультацию по вопросам лечения и реабилитации можно получить по круглосуточному номеру 56-60-16 в Наркологическом диспансере Псковской области.

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