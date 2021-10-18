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Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Псковской области за неделю

Фото из архива ПАИ

С 11 по 17 октября на территории региона произошло 16 ДТП, жертвами которых стали два человека, 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

За этот период было пресечено 1885 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Выявлено 46 водителей, которые сели за руль пьяными, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения – 9 человек.

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