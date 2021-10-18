Рождение 1,37 млн детей в 2022 году прогнозирует Пенсионный фонд России

09:40, 18 октября 2021, ПАИ

Пенсионный фонд России (ПФР) спрогнозировал число детей, которые родятся в стране в 2022 году. Об этом говорится в документе Счетной палаты «О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов», пишет ТАСС.

Согласно прогнозу, в следующем году на российской территории на свет появятся 1,37 миллиона человек. При этом в 2023 году ожидается показатель в 1,38 миллиона новорожденных, а в 2024 году — 1,39 миллиона. Отмечается, что с января по август этого года в России родились 802,8 тысячи детей.

С 1 февраля 2022 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в России увеличится на 5,8 процента и составит 7 493 рубля. Также вырастет максимальный размер пособия по уходу за первым ребенком — сумма составит 31 282 рубля. В настоящее время минимальный размер выплаты составляет 7 083 рубля, максимальный — 29 600 рублей. В общей сложности на данные цели из бюджета выделят 169,5 миллиарда рублей.