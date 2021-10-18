Более 575 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

09:53, 18 октября 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 402 теста на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 575 834, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 54 413 человек, 45 918 пациентов выздоровело, 852 человека умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.