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Общество

Размер пособия по уходу за ребёнком вырастет на 5,8% в 2022 году

Минимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком вырастет на 5,8 % до 7 493 рублей с 1 февраля 2022 года, а максимальный – до 31 282 рублей. Это следует из заключения Счетной палаты «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», опубликованного 18 октября.

В настоящее время минимальный размер пособия составляет 7 083 рубля, максимальный – 29 600 рублей.

Согласно документу, расходы на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребёнком до 1,5 года составят 169,5 млрд рублей.

Также с 1 февраля будет проиндексировано единовременное пособие при рождении ребёнка на 5,8 %, размер пособия составит 19 981 рубль, расходы на выплату единовременных пособий при рождении ребёнка вырастут до 19,8 млрд рублей. В настоящее время пособие составляет 18 886 рублей.

Расходы на выплату пособий по беременности и родам в 2022 году увеличат до 132,8 млрд рублей.

В 2021 году минимальный размер пособия при родах составляет 58 878 рублей, максимальный – 340 795 рублей, при осложненных родах минимальный размер составляет 65 607 рублей, максимальный – 379 743 рубля, при многоплодной беременности – 81 589 рублей и 472 245 рублей соответственно.

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