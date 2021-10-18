Видео: Пытавшийся подкупить таможенника иностранец предстанет перед судом в Псковской области

10:16, 18 октября 2021, ПАИ

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя сопредельного государства. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ) и покушении на это преступление (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 22 августа 2020 года обвиняемый, действуя в интересах взяткодателя за вознаграждение в размере 200 долларов США, передал другому посреднику, который ранее осуществлял свою трудовую деятельность в российской таможне и уголовное дело в отношении которого рассмотрено в отдельном производстве с вынесением обвинительного приговора, 1000 долларов США для дачи взятки таможенному инспектору за содействие в беспрепятственном прохождении грузового транспортного средства с незаконно перемещаемыми сигаретами.

24 сентября 2020 года при совершении аналогичных действий по незаконному перемещению сигарет через государственную границу на двух грузовиках за двойную оплату преступление было пресечено сотрудниками регионального управления ФСБ и таможни.

В ходе предварительного следствия с обвиняемым, действовавшим на российской стороне, заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, которое выполнено в полном объеме. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в отношении иностранного гражданина по двум эпизодам посредничества во взяточничестве, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.