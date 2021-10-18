Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Видео: Пытавшийся подкупить таможенника иностранец предстанет перед судом в Псковской области

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя сопредельного государства. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ) и покушении на это преступление (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 22 августа 2020 года обвиняемый, действуя в интересах взяткодателя за вознаграждение в размере 200 долларов США, передал другому посреднику, который ранее осуществлял свою трудовую деятельность в российской таможне и уголовное дело в отношении которого рассмотрено в отдельном производстве с вынесением обвинительного приговора, 1000 долларов США для дачи взятки таможенному инспектору за содействие в беспрепятственном прохождении грузового транспортного средства с незаконно перемещаемыми сигаретами.

24 сентября 2020 года при совершении аналогичных действий по незаконному перемещению сигарет через государственную границу на двух грузовиках за двойную оплату преступление было пресечено сотрудниками регионального управления ФСБ и таможни.

В ходе предварительного следствия с обвиняемым, действовавшим на российской стороне, заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, которое выполнено в полном объеме. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в отношении иностранного гражданина по двум эпизодам посредничества во взяточничестве, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

18 октября 2021

Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Невельском районе
18 октября 2021

Два человека погибли в ДТП в Псковской области за неделю
17 октября 2021

Пскович упал с балкона второго этажа
17 октября 2021

Публикуем видео с места гибели тракториста в Невельском районе
16 октября 2021

В Стругокрасненском районе автомобиль столкнулся с дорожным отбойником
16 октября 2021

Женщина погибла в ДТП в Великолукском районе
16 октября 2021

В Псковском районе загорелась баня
16 октября 2021

В Пустошкинском районе девушка пострадала в ДТП с диким животным


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...