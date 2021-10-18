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Общество

Четыре повторно севших за руль нетрезвыми водителя попались псковским полицейским за два дня

15 и 16 октября в Псковской области полиция задержала четырех нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

16 октября вечером в Пскове на улице Советской полицейские остановили для проверки автомобиль ГАЗ-3110, за рулем которого находился нетрезвый 35-летний пскович.

В тот же день ночью у деревни Купуй Великолукского района полицейские остановили автомашину «Фольксваген». Выяснилось, что иномаркой управлял 22-летний местный житель, который был в нетрезвом виде.

Днем ранее около 22:00 в Пустошке на улице Революции на легковушке ВАЗ-2110 ехал 35-летний житель Пустошкинского района. И он находился «под градусом».

16 октября около 14:00 в Стругах Красных полицейские остановили 40-летнего местного жителя, ехавшего на скутере. Как оказалось, и он сел за руль транспортного средства в нетрезвом состоянии.

По данным фактам проводятся проверки.

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