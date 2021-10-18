Дедовичская прокуратура добилась перерасчета субсидии за ЖКУ пенсионеру

10:37, 18 октября 2021, ПАИ

В Дедовичском районе после вмешательства прокуратуры пенсионеру осуществлен перерасчет субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, сообщили в областной прокуратуре.

Согласно действующему законодательству, субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется сроком на 6 месяцев.

Одной из мер господдержки в период коронавируса является продление права граждан на получение указанных субсидий без дополнительного подтверждения данных со стороны заявителей.

Центр социального обслуживания Дедовичского района с апреля 2021 года в связи с истечением шестимесячного срока выплату субсидии одному из пенсионеров прекратил.

В целях восстановления прав пенсионера на получение социальной выплаты прокуратура района в адрес учреждения внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Субсидия пенсионеру назначена, ее выплата за пропущенный период произведена.