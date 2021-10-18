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Общество

Безработный пскович украл велосипед от магазина на улице Лепешинского

16 октября в Пскове безработный украл велосипед. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Кража произошла на улице Лепешинского, велосипед украли от магазина. Полиция задержала 33-летнего безработного, подозреваемого в краже. Возбуждено уголовное дело, в ходе обыска у него изъяли похищенное.

Кроме того, 17 октября в Великих Луках из подъезда дома на Октябрьском проспекте тоже украли велосипед. Ущерб составил 10 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.  

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