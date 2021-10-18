Более 34 тысяч россиян заболели COVID-19 за сутки
За последние сутки в России выявлено 34 325 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
17 октября в стране зафиксировано 998 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровел 16 431 человек.
Всего по состоянию на 18 октября в России выявлено 8 027 012 случаев заболевания коронавирусом, 7 017 055 человек выздоровело, 224 310 – умерло.
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