Более 34 тысяч россиян заболели COVID-19 за сутки

11:53, 18 октября 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 34 325 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

17 октября в стране зафиксировано 998 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровел 16 431 человек.

Всего по состоянию на 18 октября в России выявлено 8 027 012 случаев заболевания коронавирусом, 7 017 055 человек выздоровело, 224 310 – умерло.