Научный журнал Alma Mater опубликовал статью преподавателей ПсковГУ об опыте непрерывной практики студентов

Научный журнал Alma Mater в октябрьском выпуске 2021 года №10 опубликовал статью, написанную кандидатом исторических наук, доцентом кафедры отечественной истории, руководителем Центра карьеры и трудоустройства ПсковГУ Екатериной Гончаровой и старшим преподавателем кафедры отечественной истории, заместителем директора по учебной работе Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Татьяной Филипповой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В статье показана роль практической подготовки студентов в аппарате администрации и органах исполнительной власти Псковской области, раскрывается опыт работы, полученный в вузе в рамках проекта «Непрерывная практика» в период с 2019 по 2021 год, а также показан рост количества студентов, проявивших готовность к профессиональной деятельности.

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