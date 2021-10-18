Двор благоустроили в деревне Соловьи Псковского района
На минувшей неделе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» подрядчик завершил работы по благоустройству дворовой территории в Псковском районе в деревне Соловьи дом № 7.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, подрядчик выполнил устройство асфальтобетонного покрытия подъездов, установил бортовые камни.
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