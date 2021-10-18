Двор благоустроили в деревне Соловьи Псковского района

12:07, 18 октября 2021, ПАИ

На минувшей неделе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» подрядчик завершил работы по благоустройству дворовой территории в Псковском районе в деревне Соловьи дом № 7.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, подрядчик выполнил устройство асфальтобетонного покрытия подъездов, установил бортовые камни.