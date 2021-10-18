Псковичей призывают не платить соседям за услугу по обращению с ТКО

12:21, 18 октября 2021, ПАИ

Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области – филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») призывает не платить соседям за услугу по обращению с ТКО. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, некоторые предприимчивые граждане, имеющие собственные контейнеры, договорились с соседями, чтобы те платили им за вывоз мусора. Доверчивые граждане отдавали деньги соседям за пользование контейнером, пока не получили квитанции от ООО «Экопром».

С подобной ситуацией столкнулись некоторые жители деревень Малая и Большая Гоголевка, поселка Силово-Медведово. Каждый из них отдавал около 400-500 рублей за подобную услугу. В компании подчеркнули, что следует быть внимательными и не повторять чужих ошибок.

В «Экопроме» пояснили, что договор между региональным оператором и населением заключен способом публичной оферты и никому другому за услугу по обращению с ТКО платить не нужно.

Если в вашем частном секторе нет контейнерной площадки или она очень далеко, можно приобрести контейнер и заключить индивидуальный договор с филиалом ООО «Экопром», чтобы автомобиль регоператора забирал мусор только у вас. Сделать это можно, обратившись в центры обслуживания клиентов по адресам: Псков, ул. Льва Толстого, 3, тел.: 8 (8112) 20-19-21; Великие Луки, пр-т Ленина, 29, тел.: 8 (81153) 6-94-28.

Если же контейнерная площадка имеется, то лучше носить мусор туда и оплачивать услугу по приходящей квитанции.