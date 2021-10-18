Глава Пскова приняла участие в обсуждении вопроса по благоустройству двора на улице Юбилейной

12:33, 18 октября 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская приняла участие в обсуждении вопроса по благоустройству дворовой территории дома №75 на улице Юбилейной. Во дворе дома в скором времени начнутся работы по программе «Формирование комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Участниками встречи также стали старший по указанному дому и представитель подрядной организации, которая будет проводить работы по благоустройству.

Жильцами дома был подготовлен дизайн-проект территории, которым предусмотрена замена дорожного покрытия, обустройство парковочных мест, установка нового бортового камня и благоустройство пешеходных дорожек. Подрядчик также проведет работы по ликвидации аварийных деревьев.

«Жители этого дома – очень инициативные люди, с которыми мы вместе прошли путь от сбора подписей до подачи заявки на участие в программе. Уверена, что в скором времени результат оправдает ожидания», - отметила Елена Полонская.

Напомним, целью муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» является повышение уровня благоустройства и улучшение внешнего облика города.