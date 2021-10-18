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Скончалась депутат Псковской гордумы Светлана Андреева

18 октября ушла из жизни руководитель ООО «Калейдоскоп», депутат Псковской городской Думы 3-го и 4-го созывов Светлана Андреева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Светлана Владимировна родилась в 1954 году в городе Южа Ивановской области.

Всю свою жизнь она отдавала силы, опыт и знания делу развития системы общественного питания города Пскова. На протяжении многих лет была создателем и бессменным руководителем кафе «Калейдоскоп» - одного из самых популярных и любимых горожанами и гостями города мест, которое благодаря стараниям, энтузиазму и высочайшему профессионализму Светланы Владимировны является образцом отличной кухни, уюта и неповторимой атмосферы радушия.

В 2003 году ведущее предприятие отрасли питания города Пскова кафе «Калейдоскоп» и его руководитель занесены в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию города Пскова», неоднократно награждались дипломами и почетными знаками Всероссийского конгресса рестораторов и руководителей предприятия питания за большой вклад в развитие индустрии питания в Псковской области.

В 2005 году занесена в энциклопедию «Лучшие люди России» (4-е издание «Родины славные сыны и дочери»).

В 2007 году награждена дипломом администрации города Пскова за безусловное лидерство в системе общественного питания города Пскова.

Светлана Владимировна была неравнодушным человеком, мудрым политиком, активным и инициативным общественным деятелем. Являясь депутатом Псковской городской Думы 3-го и 4-го созыва, долгое время возглавляла комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю, входила в состав комитета по социальным вопросам. Своим многолетним добросовестным трудом в статусе депутата внесла большой вклад в дело социально-экономического развития города Пскова.

«Светлана Владимировна всегда была настоящим профессионалом своего дела, ответственным и компетентным руководителем, замечательным человеком, пользовалась заслуженным уважением и почетом в нашем городе», - отметили в администрации.

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