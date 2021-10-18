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Общество

Псковичи могут круглосуточно обращаться в информационный центр Следственного комитета

Фото: СУ СК России по Псковской области

Круглосуточный информационный центр следователей доступен для жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Сейчас большую популярность набирает возможность интерактивного взаимодействия со Следственным комитетом России через информационный центр, отметили в ведомстве. Подразделение создал председатель СК России Александр Бастрыкин для оперативной связи с гражданами.

Круглосуточно работает аккаунт информационного центра в Instagram, где каждый обратившийся может оперативно получить ответы на вопросы и подать обращение. Вопросы можно задать как в директ центра, так и в комментариях под постами в аккаунте.

Помимо аккаунта в Instagram, для пользователей сети «ВКонтакте» доступна круглосуточная связь через приёмную председателя СК России и аккаунт информационного центра.

Официальные страницы центра доступны в Facebook и в «Одноклассниках».

В информационном центре СК России для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия 8-800-100-12-60. В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий: «Ребёнок в опасности», «Телефон доверия», «Остановим коррупцию», «Давление на бизнес», «Справочная информация».

Как сообщается на сайте ведомства, работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений. Следственный комитет в лице нового подразделения планирует активно продвигать новое интерактивное взаимодействие с гражданами для оперативного обеспечения максимального доступа к правосудию.

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