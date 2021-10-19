Оторванный палец и ностальгия по фольклору: псковские випы рассказали о детских увлечениях

14:52, 19 октября 2021, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали корреспондентам о кружках, которые посещали в детские годы, об увлечениях пением, танцами и театральным мастерством.

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик:

– В детстве я ходил в музыкальную школу. Доучился до второго класса и уговорил родителей, что больше мне туда не надо ходить. А через год понял, что это было ошибкой, и вернулся в музыкальную школу. Проучился ещё год и снова бросил. Учился по классу фортепиано. В общем немногое я на инструменте умею… В школе ещё ходил в театральный кружок. Мы ставили несколько спектаклей по книге «Незнайка в Солнечном городе». Потом я немного подрос и уже в Саратове окончил студию театрального мастерства при «Театре в кубе».

В восьмом классе стал играть в вокально-инструментальном ансамбле, бренчал на гитаре, пел, и продолжалось это вплоть до окончания вуза.

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин:

– Я с раннего детства занимался спортом. Ещё до школы ходил на каратэ. Потом профессионально занимался большим теннисом, лет до 13, затем до 16 лет занимался дзюдо. Но однажды на соревнованиях получил травму – мне оторвало палец на ноге, на этом моя спортивная карьера прервалась. Палец пришили, он работает и всё в порядке, но с дзюдо мне связываться расхотелось.

Неделю назад вспомнил былое, сыграл в футбол, повредил колено, теперь хожу на физиотерапию. Похоже, надо переключаться на бассейн…

Депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко:

– В детстве я занималась фольклором, пела народные песни. Мама, кстати, была не в восторге от этого, поэтому инициатором была я. Ходила вплоть до десятого класса, а так как я медалистка и потом перешла в специализированный химико-биологический класс с медицинским уклоном, началась интересная жизнь, стало не до пения. Каждую субботу ездила к репетитору в Саратов из города Вольск в Саратовской области – 150 км туда и 150 км обратно на пазике… Благодаря этому я и поступила в Саратовский государственный медицинский университет. Но надеюсь, когда-нибудь у меня снова появится возможность немного попеть.

Главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров:

– В детском саду мама почему-то отдала меня в кружок по немецкому языку, хотя в школе я вообще изучал французский.

С начальных классов до девятого ходил на народные танцы. Причём ходил с большим удовольствием, мы выступали на небольших мероприятиях в нашем посёлке городского типа. Для парней нет ничего зазорного в том, чтобы заниматься народными танцами.

Потом подрос и стал ходить на волейбол-футбол, с 8 класса плотно занимался баскетболом – рост и телосложение позволяли. В институте с 1 по 6 курс я тоже активно посещал тренировки по баскетболу. Выступал на межвузовских соревнованиях.