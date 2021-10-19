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Общество

Оторванный палец и ностальгия по фольклору: псковские випы рассказали о детских увлечениях

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали корреспондентам о кружках, которые посещали в детские годы, об увлечениях пением, танцами и театральным мастерством.

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик:

– В детстве я ходил в музыкальную школу. Доучился до второго класса и уговорил родителей, что больше мне туда не надо ходить. А через год понял, что это было ошибкой, и вернулся в музыкальную школу. Проучился ещё год и снова бросил. Учился по классу фортепиано. В общем немногое я на инструменте умею… В школе ещё ходил в театральный кружок. Мы ставили несколько спектаклей по книге «Незнайка в Солнечном городе». Потом я немного подрос и уже в Саратове окончил студию театрального мастерства при «Театре в кубе».

В восьмом классе стал играть в вокально-инструментальном ансамбле, бренчал на гитаре, пел, и продолжалось это вплоть до окончания вуза.

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин:

– Я с раннего детства занимался спортом. Ещё до школы ходил на каратэ. Потом профессионально занимался большим теннисом, лет до 13, затем до 16 лет занимался дзюдо. Но однажды на соревнованиях получил травму мне оторвало палец на ноге, на этом моя спортивная карьера прервалась. Палец пришили, он работает и всё в порядке, но с дзюдо мне связываться расхотелось.

Неделю назад вспомнил былое, сыграл в футбол, повредил колено, теперь хожу на физиотерапию. Похоже, надо переключаться на бассейн…

Депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко:

– В детстве я занималась фольклором, пела народные песни. Мама, кстати, была не в восторге от этого, поэтому инициатором была я. Ходила вплоть до десятого класса, а так как я медалистка и потом перешла в специализированный химико-биологический класс с медицинским уклоном, началась интересная жизнь, стало не до пения. Каждую субботу ездила к репетитору в Саратов из города Вольск в Саратовской области – 150 км туда и 150 км обратно на пазике… Благодаря этому я и поступила в Саратовский государственный медицинский университет. Но надеюсь, когда-нибудь у меня снова появится возможность немного попеть.

Главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров:

– В детском саду мама почему-то отдала меня в кружок по немецкому языку, хотя в школе я вообще изучал французский.

С начальных классов до девятого ходил на народные танцы. Причём ходил с большим удовольствием, мы выступали на небольших мероприятиях в нашем посёлке городского типа. Для парней нет ничего зазорного в том, чтобы заниматься народными танцами.

Потом подрос и стал ходить на волейбол-футбол, с 8 класса плотно занимался баскетболом – рост и телосложение позволяли. В институте с 1 по 6 курс я тоже активно посещал тренировки по баскетболу. Выступал на межвузовских соревнованиях.

 

Ольга Машкарина
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