Юлия Загитова рассказала, почему Псковский медиафорум выходит за рамки региональной повестки

16:39, 20 октября 2026, ПАИ

Псковская область становится точкой притяжения для людей, которые хотят переехать в Россию и начать здесь новую жизнь. Эту тему на VII Псковском международном медиафоруме отметила секретарь Союза журналистов России, руководитель департамента по развитию региональной журналистики Юлия Загитова в интервью выездной студии «Первого Псковского» на VII Псковском международном медиафоруме.

По словам Юлии Загитовой, регион открыт для переселенцев, а медиафорум помогает говорить об этом с широкой аудиторией. Ей понравилось выступление губернатора Михаила Ведерникова, рассказавшего о переезде людей в Псковскую область, а также история американца, который перебрался в регион вместе с супругой и котом.

«Псковская область – точка входа в Россию, старт новой жизни для переселенцев. Регион дружелюбно принимает всех, кто хочет жить в России», – отметила Юлия Загитова.

Она также обратила внимание на особенность псковского форума: несмотря на региональный формат, он собирает спикеров из разных уголков страны и из-за рубежа. Такая площадка позволяет обсуждать не только местную повестку, но и более широкие вопросы развития общества и технологий.

Одной из тем разговора стал отечественный мессенджер MAX. Загитова отметила, что Россия активно развивает собственные цифровые решения: у страны уже есть поисковик и социальные сети, а теперь развивается и свой мессенджер. По её словам, у MAX сформировалась аудитория, появляются каналы, а сам сервис постепенно превращается в цифровую экосистему.

В качестве примера Загитова привела китайский WeChat, который вышел за рамки обычного мессенджера и позволяет пользователям, в частности, оплачивать покупки. По её мнению, развитие MAX движется в похожем направлении.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.