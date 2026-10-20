Два проекта учёных ПсковГУ получили поддержку Российского научного фонда

16:22, 20 октября 2026, ПАИ

Российский научный фонд подвёл итоги конкурса на получение грантов, в число победителей которого вошли два проекта учёных Псковского государственного университета. Исследования получат финансовую поддержку, срок реализации обоих проектов – два года, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Проект «Рабочие в системе реконструкции советского и российского общества во второй половине ХХ – первой четверти XXI века: от восстановления к модернизации (на примере Псковского края)» возглавила Татьяна Хришкевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ. В команде – аспиранты Даниил Сергеев и Георгий Хришкевич.

В планах большая работа с материалами Государственного архива Псковской области, в библиотеках Пскова и Санкт-Петербурга, публикация научных статей и апробация результатов проекта на научных конференциях. Учёные изучат роль рабочих в жизни Псковского края с 1944 по 2026 год. Главным результатом станет не только серия научных статей, но и интерактивная карта, на которой будет отражена динамика численности и состав рабочих на промышленных предприятиях Псковской области во второй половине ХХ – первой четверти XXI века.

«Победа подтверждает значимость темы, которой ранее уделялось не так много внимания. Мы уверены, что такой ресурс будет полезен не только историкам и экономистам, но и всем, кто интересуется историей края. Кроме того, он поможет повысить интерес молодёжи к промышленному развитию Псковщины. У нашего края есть потенциал для будущего, и мы хотим, чтобы молодёжь оставалась здесь жить и работать», – отметила доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Татьяна Хришкевич.

Руководителем второго проекта «Кинетическая кривая световой индукции флуоресценции хлорофилла (OJIP кривая) как индикатор структуры фитопланктонного сообщества» является Тарас Антал, доктор биологических наук, главный научный сотрудник, руководитель научно-исследовательского центра химико-биологических и медицинских исследований ПсковГУ. В составе исполнителей – кандидаты биологических наук Татьяна Дрозденко и Мария Лашкина, а также студентка 4 курса направления «Биология» Олеся Космачева.

Цель проекта – создать экспресс-метод для выявления «цветения» воды и развития фитопланктона. Метод адаптируют для рек и озёр Псковской области.

Проект опирается на результаты, уже полученные командой. С 2020 года на базе лаборатории комплексных экологических исследований разрабатывались новые методы экспресс-мониторинга водных экосистем. Были реализованы два гранта Российского научного фонда, созданы оригинальные приборы и методики, которые легли в основу нового проекта.

«Для нас это признание важности и актуальности задач, которые мы решаем. Грант позволит проводить длительные исследования на реках и озёрах Псковской области. В ближайшие два года мы разработаем новый метод быстрой оценки состояния фитопланктона, чтобы предсказывать такие неблагоприятные явления, как цветение воды», – пояснил руководитель научно-исследовательского центра химико-биологических и медицинских исследований ПсковГУ Тарас Антал.