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Общество

Два проекта учёных ПсковГУ получили поддержку Российского научного фонда

Российский научный фонд подвёл итоги конкурса на получение грантов, в число победителей которого вошли два проекта учёных Псковского государственного университета. Исследования получат финансовую поддержку, срок реализации обоих проектов – два года, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Проект «Рабочие в системе реконструкции советского и российского общества во второй половине ХХ – первой четверти XXI века: от восстановления к модернизации (на примере Псковского края)» возглавила Татьяна Хришкевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ. В команде – аспиранты Даниил Сергеев и Георгий Хришкевич.

Фото: ПсковГУ

В планах большая работа с материалами Государственного архива Псковской области, в библиотеках Пскова и Санкт-Петербурга, публикация научных статей и апробация результатов проекта на научных конференциях. Учёные изучат роль рабочих в жизни Псковского края с 1944 по 2026 год. Главным результатом станет не только серия научных статей, но и интерактивная карта, на которой будет отражена динамика численности и состав рабочих на промышленных предприятиях Псковской области во второй половине ХХ – первой четверти XXI века.

«Победа подтверждает значимость темы, которой ранее уделялось не так много внимания. Мы уверены, что такой ресурс будет полезен не только историкам и экономистам, но и всем, кто интересуется историей края. Кроме того, он поможет повысить интерес молодёжи к промышленному развитию Псковщины. У нашего края есть потенциал для будущего, и мы хотим, чтобы молодёжь оставалась здесь жить и работать», – отметила доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Татьяна Хришкевич.

Фото: ПсковГУ

Руководителем второго проекта «Кинетическая кривая световой индукции флуоресценции хлорофилла (OJIP кривая) как индикатор структуры фитопланктонного сообщества» является Тарас Антал, доктор биологических наук, главный научный сотрудник, руководитель научно-исследовательского центра химико-биологических и медицинских исследований ПсковГУ. В составе исполнителей – кандидаты биологических наук Татьяна Дрозденко и Мария Лашкина, а также студентка 4 курса направления «Биология» Олеся Космачева.

Цель проекта – создать экспресс-метод для выявления «цветения» воды и развития фитопланктона. Метод адаптируют для рек и озёр Псковской области.

Проект опирается на результаты, уже полученные командой. С 2020 года на базе лаборатории комплексных экологических исследований разрабатывались новые методы экспресс-мониторинга водных экосистем. Были реализованы два гранта Российского научного фонда, созданы оригинальные приборы и методики, которые легли в основу нового проекта.

«Для нас это признание важности и актуальности задач, которые мы решаем. Грант позволит проводить длительные исследования на реках и озёрах Псковской области. В ближайшие два года мы разработаем новый метод быстрой оценки состояния фитопланктона, чтобы предсказывать такие неблагоприятные явления, как цветение воды», – пояснил руководитель научно-исследовательского центра химико-биологических и медицинских исследований ПсковГУ Тарас Антал.

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