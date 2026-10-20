Литовский журналист назвал Псковскую область воротами в Россию для переселенцев

17:07, 20 октября 2026, ПАИ

Псковская область помогает переселенцам пройти путь переезда в Россию и получить необходимую поддержку. Об этом заявил литовский политик и журналист, председатель международного общественного объединения «Международный форум добрососедства» Эдикас Ягелавичюс в интервью выездной студии «Первого Псковского» на VII Псковском международном медиафоруме.

Эдикас Ягелавичюс рассказал, что давно изучает программу переселения соотечественников. По его словам, раньше оформление переезда было сложным и требовало преодоления множества бюрократических препятствий. Псковская область, считает он, стала своеобразными воротами в Россию для тех, кто хочет переехать.

«Здесь персонально помогают всем, буквально водя за руку. В этом смысле Псковская область – лидер среди всех российских регионов», – отметил Эдикас Ягелавичюс.

Он также высоко оценил организацию Псковского медиафорума, назвав его международным событием, которое полезно и интересно посещать.

Отдельно журналист остановился на роли региональных СМИ. По его мнению, в приграничной Псковской области работа журналистов особенно важна: жителям необходимо своевременно получать полную информацию о происходящем, чтобы понимать ситуацию и планировать дальнейшую жизнь.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.