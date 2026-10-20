Юрий Вазагов: Южная Осетия заинтересована в сохранении общего гуманитарного пространства с Россией

17:02, 20 октября 2026, ПАИ

Южная Осетия заинтересована в сохранении и развитии общего гуманитарного пространства с Россией, заявил начальник информационно-аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов на открытии VII Псковского международного медиафорума в рамках панельной дискуссии «Единство народов – единство ценностей» сегодня, 20 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Он поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за приглашение и возможность в очередной раз принять участие в работе значимой площадки, где всегда обсуждаются интересные тренды. «Мы нацелены на то, чтобы сохранять и развивать общее гуманитарное пространство с Российской Федерацией. Поэтому, конечно же, всё, что я сегодня услышал, все эти вопросы интересные, актуальные», – сказал Вазагов.

Представитель республики отметил, что в Южной Осетии тоже сталкиваются с этими вопросами и ищут на них свои ответы. Он назвал общение на форуме живым и искренним. Также он отметил, что раньше реалии Южной Осетии были другими, а сейчас благодаря России и российской поддержке в республике есть мир и безопасность.

Вазагов отметил, что новая динамика в двусторонних отношениях наметилась после подписания в мае этого года нового договора между президентами двух стран. «Сейчас у нас наметились новые программы сотрудничества. В том числе они затрагивают тему сегодняшнего форума и связаны с сохранением наших общих ценностей, которые объединяют Россию и Южную Осетию», – пояснил спикер.

По его словам, эти ценности должны лежать в основе воспитания молодых поколений. «Важно, чтобы они и дальше воспринимали все эти приоритеты и ценности не как что-то, что имело отношение к старшим поколениям, а как свои собственные ориентиры», – заключил он.