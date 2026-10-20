Юрий Вазагов: Южная Осетия заинтересована в сохранении общего гуманитарного пространства с Россией
Южная Осетия заинтересована в сохранении и развитии общего гуманитарного пространства с Россией, заявил начальник информационно-аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов на открытии VII Псковского международного медиафорума в рамках панельной дискуссии «Единство народов – единство ценностей» сегодня, 20 октября, передаёт корреспондент ПАИ.
Он поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за приглашение и возможность в очередной раз принять участие в работе значимой площадки, где всегда обсуждаются интересные тренды. «Мы нацелены на то, чтобы сохранять и развивать общее гуманитарное пространство с Российской Федерацией. Поэтому, конечно же, всё, что я сегодня услышал, все эти вопросы интересные, актуальные», – сказал Вазагов.
Представитель республики отметил, что в Южной Осетии тоже сталкиваются с этими вопросами и ищут на них свои ответы. Он назвал общение на форуме живым и искренним. Также он отметил, что раньше реалии Южной Осетии были другими, а сейчас благодаря России и российской поддержке в республике есть мир и безопасность.
Вазагов отметил, что новая динамика в двусторонних отношениях наметилась после подписания в мае этого года нового договора между президентами двух стран. «Сейчас у нас наметились новые программы сотрудничества. В том числе они затрагивают тему сегодняшнего форума и связаны с сохранением наших общих ценностей, которые объединяют Россию и Южную Осетию», – пояснил спикер.
По его словам, эти ценности должны лежать в основе воспитания молодых поколений. «Важно, чтобы они и дальше воспринимали все эти приоритеты и ценности не как что-то, что имело отношение к старшим поколениям, а как свои собственные ориентиры», – заключил он.
Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.
Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.
Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.
Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.
Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.
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